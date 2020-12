In Zeiten, in denen alles anders ist, tut es manchmal gut, geliebte Traditionen bewusst zu zelebrieren. Gerade an Weihnachten. Gemütlich zuhause sein, schön essen, den festlich geschmückten Baum genießen.

Dass 2020 in Sachen "schöner Weihnachtsbaum" nichts schief geht, haben wir hier die wichtigsten Fakten zum Thema zusammengestellt.

Der Großteil der hierzulande verkauften Weihnachtsbäume kommt aus speziellen Baumplantagen. Bis ein Weihnachtsbaum die richtige Verkaufsgröße hat, dauert es viele Jahre. Weihnachtsbaum-Experte Ralf Lierschied pflanzt in seinem Forstrevier bei Kastellaun vierjährige Jungbäume. Die wachsen dann zehn bis zwölf Jahre.

Online-Angebot für Weihnachtsbäume

Diese Bäume werden dann im Baumarkt, im Supermarkt, im Straßenverkauf und jetzt auch online verkauft. 30 Millionen Bäume wurden im letzten Jahr in Deutschland verkauft. Ca. 10 Prozent davon kamen aus Dänemark oder aus anderen EU-Nachbarländern wie Polen. Der große Rest aus heimischen Plantagen.

Hoch im Kurs beim Kunden steht seit langem die Nordmanntanne. Sie ist beliebt aufgrund ihres symmetrischen Wuchses und ihrer dekorativen Benadelung - besonderes Merkmal: Sie nadelt wenig. Was jedoch fehlt, ist ein tannentypischer Duft.

Experte Ralf Liescheid SWR

Achten Sie beim Kauf auf FSC- und Bio-Siegel

Der Baum sollte möglichst aus ökologischem Anbau kommen. Achten Sie auf ein Bio- oder FSC-Siegel. Plastikbäume sind für Experte Ralf Lierschied ein No-Go. Nicht nur hinsichtlich ihrer schlechten Ökobilanz. Experte Ralf Lierschied warnt vor Entsorgungsproblemen, sollte der Plastikbaum nicht mehr gefallen.

Immer beliebter werden Bäume aus dem Topf. Man mietet oder kauft sie, und nach dem Gebrauch werden sie wieder eingepflanzt und gepflegt bis zum nächsten Weihnachtsfest.

"Ist gut gemeint, aber der Baum kommt aus seinem biologischen Rhythmus heraus, er wird mitten in der Ruhezeit angewärmt, denkt, jetzt ist Frühling, ich kann austreiben. Er beginnt wohl mit dem Austreiben und wird nach Weihnachten wieder in die Kälte verfrachtet. Das bekommt ihm überhaupt nicht, manche überleben das, manche auch nicht." Bedenken des Experte Ralf Liescheid

Das ist 2020 anders

Hoch im Kurs steht 2020 der regionale Weihnachtsbaum: Kurze Transportwege, bessere Ökobilanz. Angebote zu regionalen Bäumen gibt es im ganzen Land in guter Auswahl. Nordmanntannen, Blaufichten, auch Colorado-Pflanzen seien beliebt, so Ralf Lierschied. Etwas aus der Mode gekommen sei, so der Experte, die Blaufichte.

Hygiene auch beim Weihnachtsbaum-Kauf wichtig

Hygiene spielt beim Weihnachtsbaumkauf mitten in der Corona-Pandemie in diesem Jahr vielerorts eine große Rolle. Kunden von Ralf Lierschied beispielsweise müssen beim Kauf ihres Baumes in diesem Jahr mit Hand anlegen. Das Einnetzen beispielweise kann Ralf Lierschied angesichts des Infektionsrisikos nicht leisten. Und auch die Werkzeuge, um Bäume selbst zu schlagen, muss der Kunde mitbringen. Außerdem sei der Zahlungsverkehr zum Schutz der Kunden dieses Jahr bargeldlos, so Lierschied.