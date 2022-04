Die Verbraucherzentrale Rheinland-Pfalz hat bei den Stromversorgern im Land Preisunterschiede bis zu 30 Prozent entdeckt: Beim durchschnittlichen Jahresstromverbrauch war der Preis im pfälzischen Meckenheim am niedrigsten. In Enkenbach-Alsenborn, ebenfalls in der Pfalz, zahlten die Verbraucher am meisten.