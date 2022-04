Das bringt die neue Grundrente

Die Grundrente ist im Prinzip eine gute Idee, um Geringverdienern im Alter den Gang zum Sozialamt zu ersparen. Sie ist aber kompliziert in der Gestaltung und wird in den allermeisten Fällen auch nicht vor Altersarmut schützen. Gerade diejenigen, die unverschuldet weniger als 35 Beitragsjahre haben, bleiben in der Armutsfalle gefangen. Die Grundrente ist ein politischer Kompromiss - mit Gewinnern und Verlierern.