Freie Bahn für E-Scooter

Was auf jeden Fall geregelt werden muss ist, dass diese Tretroller nicht unkontrolliert von Unternehmen einfach in die Stadt geworfen werden. Hier brauchen wir als Städte Regelungen, dass wir sagen können, hier könnt ihr sie hinstellen und an anderer Stelle eben nicht. Das wirkt sonst sehr unordentlich und bringt sehr viele Probleme mit sich. Die E-Scooter landen am Ende im Rhein oder stellen die Wege auch für Behinderte und Sehbehinderte zu.