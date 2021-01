per Mail teilen

Nur noch FFP2-Masken und OP-Masken sind im ÖPNV und in Geschäften erlaubt! Die bunten, auch selbstgenähten Alltagsmasken haben ausgedient.

Ab dem 25. Januar 2021 gilt auch in Rheinland-Pfalz zumindest in Geschäften und in öffentlichen Verkehrsmitteln eine neue Maskenpflicht: Hier muss entweder eine medizinische OP-Maske oder - besser noch - FFP2-Maske getragen werden.

Eingeführt wurde diese Regelung von Bundes- und Landesregierung vor allem aus Angst vor der hoch ansteckenden Virus-Mutation aus Großbritannien.

OP- und FFP2-Masken sollen besser vor einer Ansteckung schützen, gerade dort wo immer noch viele Menschen zusammenkommen.

Den optimalen Schutz hat nur, wer auf den richtigen Sitz der Masken achtet.

Fazit