In Zeiten geschlossener Fitness-Studios und Sportvereine sind Online-Fitnesskurse eine sinnvolle Alternative, um zuhause in Bewegung zu bleiben. Man kann sie zu jeder Zeit abrufen und sollte ausprobieren, was am besten passt. Das Angebot ist riesig – von angesagten Influencern bis zur Seniorengymnastik im Turnverein.