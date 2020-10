Durch den Einsatz der Telemedizinischen Assistenz sollen Hausärzte in ländlichen Regionen unterstützt werden. Mit ihrer Spezialausrüstung kann eine TMA viele medizinische Untersuchungen beim Hausbesuch durchführen. Für Diagnosen oder Behandlungsfragen wird der Hausarzt etwa per Video dazugeschaltet. Zwei Jahre soll das Modellprojekt in Rheinland-Pfalz laufen, dann werden die Erfahrungen ausgewertet.