Auf Bundesebene und auch bei uns in Rheinland-Pfalz wird seit einigen Monaten über den Begriff der "Rasse" in unserer Verfassung diskutiert. Und damit sind nicht Hunde, sondern wir Menschen gemeint.

Dieser Begriff soll verschwinden, fordern zahlreiche Politiker – sowohl aus dem Grundgesetz, als auch aus der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz.

So kam die Bezeichnung "Rasse" in unsere Verfassung

Seitdem 1947 die Verfassung des neu gegründeten Bundeslandes Rheinland-Pfalz in Kraft trat, ist in den Artikeln 4 und 19 von Menschen als "Rasse" die Rede.

Vermutlich aus zwei Gründen:

Zum einen war der wertfreie Begriff der Menschenrasse in damaligen Verfassungstexten durchaus gebräuchlich, insbesondere im angelsächsischen Raum. Zum anderen wollte man sich explizit vom Sprachgebrauch der Nationalsozialisten distanzieren. Die Nationalsozialisten nutzten den Begriff der "Rasse" unter anderem dafür Juden, Sinti und Roma, sowie Menschen anderer Hautfarbe und Kultur auszugrenzen.

Und sie wollten durch "Rassenhygiene" die Fortpflanzung von Menschen mit Behinderungen verhindern. Die Rassenideologie der Nazis erreichte mit industriell-organisiertem Massenmord, Zwangssterilisation und systematischer Euthanasie ihren schrecklichen Höhepunkt.

Daher stammt der Begriff "Menschenrasse"

Die Unterteilung der Menschen in Rassen war indes kein Konstrukt der Nationalsozialisten. Schon seit vielen Jahrhunderten ist von verschiedenen Menschenrassen die Rede.

Besonders im Fokus stand der Begriff, als Europäer durch Erkundungsreisen und Eroberungszüge neue Kontinente und Länder entdeckten.

Damals dringen europäische Eroberer in die verschiedenen Teile der Welt vor. Um zu erklären, warum die Menschen dort anders aussehen, katalogisieren sie sie, teilen sie in Rassen ein.





Der Mainzer Historiker und Medizinethiker Professor Norbert Paul weiß um die diskriminierende Seite der Rassen-Einteilung. SWR

Wenn ich in ein Land gehe und mir dieses Land und seine Besitztümer aneigne, tu ich das unter meinesgleichen oder tu ich das unter Leuten, die vielleicht so ein bisschen weniger Wert sind als ich und denen ein bisschen ihre Würde aberkenne. Professor Norbert Paul, Historiker und Medizinethiker Professor Norbert Paul, Mainz

Die Europäer versuchten, die dort lebenden Menschen, die sich in ihrem Äußeren und ihrer Kultur erheblich von dem bislang Gewohnten unterschieden, einzuordnen. Sie katalogisierten diese Menschen und ordneten sie oft einer angeblichen menschlichen Rasse zu, die für minderwertiger als die eigene erachtet wurde.

Diese aus heutiger Sicht pseudowissenschaftliche Unterteilung der Menschen bildete letztlich die Basis für viele Formen des heute bestehenden Rassismus – insbesondere auch in den USA.

Deshalb gibt es keine "Menschenrassen"

Erst in der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg wurde von der UNESCO offiziell festgehalten, dass es gar keine Menschenrassen im Sinn der wissenschaftlichen Bezeichnung von "Rasse" gibt.

Vorurteile, Diskriminierung und Fremdenfeindlichkeit nehmen zu, allen Bekundungen zum Trotz. SWR

Heute ist klar: Es gibt weder verschiedene Menschenrassen, noch gibt es eine Menschenrasse. Wir alle sind verschieden - jeder als Individuum. Aber wir gehören alle der gleichen Species - also der gleichen Art - an, so gesehen sind alle Menschen gleich.

Zu diesem Resultat kamen Denker im Übrigen schon zu Zeiten der Französischen Revolution knapp 200 Jahre zuvor.

Das wird rund um die Verfassungsänderung diskutiert

Jetzt stellt sich also die Frage, wie man mit dem Begriff der "Rasse" in der Landesverfassung von Rheinland-Pfalz umgehen soll. Viele Landespolitiker und Experten sind der Meinung, dass der Begriff geändert werden sollte, weil man ansonsten suggeriere, dass es tatsächlich verschiedene Menschenrassen gäbe.

Wie und ob der Begriff der "Rasse" allerdings tatsächlich aus der Verfassung gestrichen wird, steht noch nicht fest. Die Diskussionen dazu haben gerade erst begonnen.

Alle sind sich darin einig, dass es wichtig ist, den Begriff durch eine adäquate Bezeichnung zu ersetzen. Während die Bezeichnung "Ethnie" möglicherweise neue Fragen und Definitionsprobleme aufwirft, plädieren andere dafür in der Verfassung das Substantiv "Rasse" durch Verwendung des Adjektivs "rassistisch" zu umgehen.

