Am Sonntag, den 29. März 2020, ist es wieder an der Zeit die Uhren umzustellen. Das bedeutet, sie in dieser Nacht von 2 Uhr auf 3 Uhr vorzustellen.

Dauer 4:39 min Sendezeit 18:45 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Die Sommerzeit ist wieder zurück Am Sonntag, den 29. März 2020, ist es an der Zeit die Uhren umzustellen. Das heißt, sie in dieser Nacht von 2 Uhr auf 3 Uhr vorzustellen. Video herunterladen (11 MB | MP4)

Dass Uhren die Zeit möglichst genau anzeigen, daran tüfteln Menschen seit Jahrhunderten. Entwickelt haben sich die Uhren von der Sonnenuhr über die Kirchturmuhr bis hin zur Smartwatch. Uhrmachermeister Manfred Ritthaler aus Ludwigshafen. SWR Uhrmachermeister Manfred Ritthaler aus Ludwigshafen hat den goldenen Meisterbrief. Ihm sind mechanische Uhren am liebsten, auch wenn bei der Zeitumstellung am Rädchen gedreht werden muss. Und trotzdem muss selbst er zugeben: "Die Funkuhr ist die genaueste Uhr, die es überhaupt gibt." Das ist der Stand der Dinge in Sachen Zeitumstellung Das Hin und Her von Sommer- und Winterzeit steht schon länger zur Diskussion. In einer Umfrage 2019 hatten sich 84 Prozent der 4,6 Millionen teilnehmenden EU-Bürgerinnen und -Bürger für ein Ende der Zeitumstellung ausgesprochen. Das wurde dann auch vom EU-Parlament für 2021 so beschlossen. Doch bei der Umsetzung brauchen die EU-Staaten vermutlich mehr Zeit als gedacht. Noch immer hapert es an Absprachen der Mitgliedsländer, die verhindern sollen, dass ein Flickenteppich verschiedener Zeitzonen in Europa entsteht.