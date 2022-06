Versteckten Zucker erkennen und vermeiden

Zucker steckt in vielen verarbeiteten Lebensmitteln. Auch in solchen, in denen man ihn nicht vermutet. Mit gutem Grund: Denn für die Hersteller ist er ein billiger Rohstoff, der geschmacksverstärkend und konservierend wirkt.

Auf den Verpackungen taucht er unter den verschiedensten Bezeichnungen auf. Zum Beispiel Dextrose, Maltodextrin oder Glucosesirup. Die von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfohlenen 50 Gramm Zucker täglich werden vom Durchschnittsdeutschen spielend erreicht: Etwa doppelt so viel nehmen die Menschen hierzulande an Zucker auf.

Mit Folgen: So gelten etwa zwei Drittel der deutschen Männer und gut die Hälfte der Frauen als übergewichtig.