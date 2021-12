Gebratener Tofu mit Ofengemüse und Pakora-Sonnenblumenkernkartoffeln

per Mail teilen

Koch/Köchin: Jens Kottke

Tofu marinieren:

560 g Tofu

110 ml Sojasoße

50 ml Agavendicksaft

50 ml Balsamico

50 ml Olivenöl

1 nussgroßes Stück Ingwer

3 Zehen Knoblauch

3 Zweige Zitronengras

Zubereitung Tofu

Alle Zutaten vermengen und den Tofu mindestens 45 Minuten, besser 4 Stunden marinieren. Dann den Tofu aus der Marinade heben, trocken tupfen und - nachdem er in Maisstärke gewendet wurde - in Pflanzenöl knusprig braten.

Die Kokos-Currysoße:

1 Zwiebel

3 Zehen Knoblauch

1 TL Curry

1 TL Kurkuma

2 EL Ingwersaft

150 ml Gemüsebrühe

100 ml Multivitaminsaft

150 ml passierte Tomaten

200 ml Kokosmilch

Zubereitung Kokos-Currysoße

Die Zwiebeln fein würfeln und mit den Knoblauchzehen in Pflanzenöl bräunen lassen. Dann alle weiteren Zutaten dazugeben, aufkochen und auf 50 Prozent reduzieren lassen. Abschmecken mit Salz, Pfeffer und Limettensaft.

Ofengemüse:

500 g gelbe und orangefarbene Karotten

250 g Kohlrabi

1 Orange

1 nussgroßes Stück Ingwer

3 Zehen Knoblauch (zerdrückt)

4 Zweige Zitronengras

50 ml Olivenöl

Salz und Pfeffer

Zubereitung Ofengemüse

Die Karotten und Kohlrabi schälen und in mundgerechte Stücke schneiden. Alles auf ein Blech geben und im Ofen bei 175 Grad circa 10 bis 15 min garen lassen. Vor dem Servieren mit etwas geschnittenem Basilikum und Koriander schwenken.

Karotten und Kohlrabi als leckeres Ofengemüse SWR

Pakora-Kartoffeln:

500 g Kartoffeln

240 g Kichererbsenmehl

190 ml Wasser

0,5 TL Kurkuma

0,5 TL Curry

0,5 TL Kreuzkümmel

0,5 TL Chilipulver

0,5 TL Ingwerpulver

0,5 TL Salz

0,5 TL Pfeffer

Sonnenblumenkerne

Garam Masala

Zubereitung Pakora-Kartoffeln

Die Kartoffeln kochen, Wasser abgießen und sie in Mehl wenden. Dann einen Teig aus Kichererbsenmehl, Wasser und den Gewürzen zubereiten. Die Kartoffeln darin wenden, heraus heben und in den Sonnenblumenkernen ebenfalls wenden. Dann auf einem Blech im Ofen bei 170 Grad in Pflanzenöl frittieren bis sie eine angenehme braune Farbe haben. Auf Küchenkrepp entfetten und vor dem Servieren mit Garam Masala bestreuen.



