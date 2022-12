Tipps und Tricks für den perfekten Teegenuss

per Mail teilen

Unverzichtbar, wenn es draußen kalt und matschig wird: eine schöne Tasse Tee! Für alle, die ihren Lieblingstee ohne Abstriche genießen wollen, hat Tee-Sommelière Silke Neumann aus Mainz wertvolle Tipps.

Und die beginnen mit der richtigen Brühtemperatur: Bei grünem und weißem Tee lohnt es sich, das Wasser etwas abkühlen zu lassen. Da sollte das Wasser nicht heißer sein als 80 Grad. Silke Neumann empfiehlt:

"Wenn Sie keinen Wasserkocher haben, wo Sie die Temperatur einstellen können, lassen Sie das Wasser nach dem Kochen etwa fünf Minuten stehen, bevor Sie den Tee aufgießen."

Alle anderen Sorten schmecken am besten, wenn Sie den Tee direkt nach dem Kochen bei 100 Grad aufgießen.

Beim Thema "Tee im Beutel" scheiden sich bekanntlich die Geister. Expertin Silke Neumann aber weiß: Der klassische Teebeutel ist nicht so schlecht wie sein Ruf: "Da gibt es mittlerweile auch gute Qualitäten. Und es gibt große Beutel, wo ganze Teeblätter drin sind und die wirklich eine sehr gute Qualität haben."

Tee-Expertin Silke Neumann in ihrem Laden in der Mainzer Altstadt. SWR

Für den besten Teegenuss empfiehlt Silke Neumann trotzdem losen Tee, der in Papierfiltern oder Edelstahlsieben aufgegossen werden kann:

"Loser Tee ist günstiger als Teebeutel, wenn man auf Kilogramm rechnet und hat die bessere Qualität."

Und wie viel Wasser braucht es, um guten Tee zu bekommen? Für die richtige Mischung gilt eine Faustregel, sagt die Expertin: 10 bis 12 Gramm Tee pro Liter. "Bei einer Tasse wird oft gesagt, ein Teelöffel. Damit sind aber 0,2-Liter-Tassen gemeint. Viele Tassen sind heute größer. Zudem gibt es sehr leichte Tees (z. B. weißer Tee, Pfefferminze) bei denen man ca. zwei Teelöffel benötigt. Deshalb ist die Gramm-Angabe genauer."

Am längsten ziehen Früchtetees

Tee muss übrigens unterschiedlich lange ziehen. Bei weißem und grünem Tee reichen zwei Minuten. Schwarzer Tee braucht drei bis fünf Minuten. Kräuter- und Rooibos fünf bis acht Minuten. Am längsten ziehen sollten Früchtetees. Da empfiehlt die Tee-Sommelière 10 bis 12 Minuten Ziehzeit.

Auch Tee hat Koffein

Wann Tee getrunken wird, kann für manchen Morgenmuffel übrigens auch eine Rolle spielen. Denn: Nicht nur Kaffee, auch Tee bringt Energie. So enthalten beispielsweise Matcha sowie schwarzer und grüner Tee Koffein und sind für den Abend deshalb eher ungeeignet. Wer zur späteren Stunde entspannen will, trinkt am besten Früchte- oder Kräutertees, empfiehlt Silke Neumann.

Und was sagt die Expertin zum Thema "Teekanne"? So vielseitig die Welt der Teesorten, so vielseitig sei auch der Markt für Teekannen, sagt Silke Neumann. Da könne man sich auf den persönlichen Geschmack verlassen. Allerdings: Von Stövchen rät Silke Neumann eher ab: "Da tendiert der Tee dazu schnell nachzudunkeln oder zu verbittern.“