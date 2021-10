per Mail teilen

Bei vielen Menschen ist das Bewusstsein für einen nachhaltigen und fairen Konsum längst gestärkt – doch auch für immer mehr Städte, Gemeinde und Kreise wird dieses Thema immer wichtiger. Deshalb bewerben sie sich um die Auszeichnung "Fair Trade Town".

Mittlerweile sind über 2.000 Städte in 36 Ländern "Fair Trade Towns" – davon 763 Städte in ganz Deutschland und 22 davon allein in Rheinland-Pfalz. Und es werden immer mehr.