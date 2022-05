So viel Wasser verbraucht ein Mensch tatsächlich

Wir verbrauchen täglich Wasser - zum Duschen, Kochen, Gießen... Diesen Wasserverbrauch kann man leicht sehen. Doch wie viel Wasser verbraucht jeder von uns über einzelne Produkte, die wir täglich konsumieren? Rindfleisch, Kaffee, Textilien - alles Dinge des täglichen Lebens, für deren Herstellung viel Wasser benötigt wird. Auch sie tragen zu unserem "ökologischen Wasserfußabdruck" bei.

Wie viel Wasser steckt also in den Produkten, die wir konsumieren? Um das möglichst genau beziffern zu können, wird der gesamte Entstehungsprozess miteingerechnet. Beispiel Fleisch: Wieviel Wasser wurde für die Produktion des Tierfutters gebraucht? Wie stark wurden die Felder dafür gespritzt, wieviel Wasser sind für die Herstellung der Pflanzenschutzmittel und des Düngers nötig? Und so weiter. Die Summe, die dann am Ende herauskommt, nennt man den "ökologischen Wasserfußabdruck" oder auch "virtuelles Wasser". Man kann diesen "ökologischen Wasserfußabdruck" für alle Produkte errechnen: für die Hose, genauso wie für den Kakao, die Tasse Kaffee, das Auto oder ein Buch.

Für die Herstellung von Textilien wird sehr viel Wasser benötigt. Häufig kommt unsere Kleidung aus Ländern, in denen Wassermangel herrscht. SWR

Darum ist es sinnvoll, seinen "ökologischen Wasserfußabdruck" zu kennen

Auf diese Weise können wir erfahren, an welcher Stelle jeder für sich wirklich substanziell Wasser sparen kann. Anders als viele denken, ist nämlich das tägliche Duschen, das Hände waschen oder der Verbrauch der Waschmaschine gar nicht so hoch – nur etwas mehr als 120 Liter Wasser verbrauchen die Deutschen auf diese Weise täglich. Im Vergleich dazu: Um ein Kilogramm Rindfleisch herzustellen, werden 15.500 Liter Wasser benötigt – 129 mal mehr als unser gesamter täglicher - sichtbarer - Wasserverbrauch im Alltag.

Was also tun? Die Antwort ist recht einfach: Weniger tierische Produkte essen, sorgsam mit Lebensmitteln umgehen, vorwiegend Lebensmittel aus Regionen kaufen, die nicht ohnehin schon unter Wassermangel leiden und ganz wichtig: Produkte, Kleidung beispielsweise, lange nutzen.

Und wie groß ist Ihr ökologischer Wasserfußabdruck? Hier geht´s zum Rechner!