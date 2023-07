So lagern Sie Medikamente richtig

Wo lagern Sie Ihre Medikamente? Im Bad? Im Schlafzimmer? Und was passiert mit den Arzneien, wenn ihr Verfallsdatum überschritten ist? Viele Lebensmittel lassen sich dann ja noch weiterverwenden. Ist das mit Medikamenten auch so? Wir haben einer Apothekerin in Mainz all diese Fragen gestellt. Eine Antwort sei schon mal verraten: Das Bad ist nicht der richtige Ort, um Medikamente aufzubewahren.