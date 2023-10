Skimpflation: Weniger Qualität für das gleiche Geld

per Mail teilen

Sie bedeutet mehr Gewinn für die Industrie: Skimpflation. Der Trick ist ganz einfach: Packung und Produkt sehen aus wie gewohnt, selbst der Geschmack scheint gleich zu sein. Doch der Schein trügt. Was drin steckt, ist nicht gleich geblieben. Die Hersteller verlangen den gleichen Preis, obwohl sie Zutaten durch günstigere Produkte ersetzt haben. Keine offensichtliche Preiserhöhung also – der Verbraucher bezahlt so viel wie immer, bekommt aber eine schlechtere Qualität für sein Geld.