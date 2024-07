SIM-Swapping: Bezahlen mit gestohlenen Handynummern

SIM Swapping (SIM-Tausch) heißt eine noch recht neue Betrugsmasche. Sie funktioniert so: Kriminelle verschaffen sich die Kontrolle über das Handy und alles, was mit ihm gesteuert werden kann über die SIM. Genauer gesagt die eSIM, an die die Betrüger auf ziemlich raffinierte Weise über den Mobilfunkanbieter drankommen. So kann der Zugriff auf Online-Accounts für Einkäufe oder Bankgeschäfte in fremde Hände gelangen. Und erstmal bemerkt man es gar nicht. Grund: Die eSIM, die elektronische SIM-Karte ist heute in fast jedem Handy vorhanden ist und muss nur noch aktiviert werden.