Rezept für Mäuschen

Evi von Nell vom Traditionsweingut Georg Fritz von Nell an der Mosel kennt die regionalen Genüsse. In der hauseigenen Weinstube hat sie den Hut auf. Und backt in der Fastnachtszeit mit wenigen Zutaten schmackhaftes Fettgebäck.

Schwierigkeitsgrad: mittel Zutaten für ca. 25 Mäuschen: 500 g Mehl

200 ml Milch

80 g Butter

60 g Zucker

5 Eigelb

1 Würfel frische Hefe

1 Prise Salz

Zum Ausbacken Butterschmalz oder Rapsöl

Mehl in eine Schüssel geben und eine Mulde formen. Die frische Hefe hineinbröseln. Den Zucker und etwas lauwarme Milch hinzugeben und alles ein paar Minuten gehen lassen. Das Eigelb, Salz, die lauwarme Butter sowie die restliche lauwarme Milch dazugeben und mit einem Rührgerät (Knethaken) zu einem glatten Teig verarbeiten. Den Teig an einem warmen Ort ca. 90 Minuten ruhen lassen. Dann den Teig auf einer mit Mehl bestäubten Arbeitsfläche von Hand kurz durchkneten und zu einem 7-8 Millimeter dickem Rechteck ausrollen. Aus dem Teig Rauten schneiden. Mäuschen formen: In der Mitte jeder Raute mit dem Finger ein Loch durch den Teig drücken. Durch dieses Loch wird jeweils eine Spitze der Raute von unten sowie von oben durch das Loch gezogen. Die so geformten Mäuschen abgedeckt nochmals ca. 10 Minuten ruhen lassen. In der Zwischenzeit das Fett (Butterschmalz oder Rapsöl) in einer Pfanne oder einem Topf auf ca. 160 Grad erhitzen. Mäuschen portionsweise hell ausbacken - auf jeder Seite ca. 2 Minuten. Die Mäuschen auf Küchenkrepp abtropfen lassen und danach in Zucker wälzen.