Rote-Bete-Carpaccio mit Spinat-Champignonsalat und pochierten Eiern

Ein Rezept von Markus Plein

Portionen: 3

Zutaten:

4 Rote Beete, gekocht und geschält

300g junger Spinat

200g weiße Champignons

200g Cherrytomaten

280g Artischockenherzen

150g gewürfelter Käse, zum Bsp. Gouda

6 Eier

2 Zwiebeln

4 Knoblauchzehen

200ml Sahne

etwas Milch

Apfelessig

Rapsöl

Mittelscharfer Senf

Sesamöl

Weißer Balsamico

Tafelessig

Dunkler Balsamico

Salz, Pfeffer, Zucker, Curry

Zubereitung:

Senfdressing:

Eine Zwiebel in feine Würfel schneiden und zwei Knoblauchzehen fein würfeln. Zwiebeln, Knoblauch, etwas Senf und Apfelessig in einer Schüssel verrühren, mit Salz, Pfeffer, Zucker abschmecken. Nun die Sahne und dann das Rapsöl nach und nach unterrühren. Zum Schluss das Dressing mit etwas Milch auf die gewünschte Konsistenz bringen. Nochmals abschmecken.

Sesam-Vinaigrette:

Eine Zwiebel in feine Würfel schneiden, dann zwei Knoblauchzehen fein würfeln und beides in eine Schüssel geben. Weißen Balsamico dazugeben und verquirlen. Würzen mit Salz, Pfeffer, Curry, Zucker und Senf. Danach das Sesamöl langsam darunter rühren und nochmals abschmecken.

Spinat–Champignon-Salat:

Den jungen Spinat waschen, abtropfen lassen. Champignons schälen und in feine Scheiben schneiden, mit Sesamvinaigrette abschmecken.

Cherrytomaten:

Cherrytomaten waschen und der Länge nach halbieren. Einen Schuss dunklen Balsamico dazugeben und mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Artischockenherzen:

Artischocken klein schneiden zusammen mit etwas Öl aus dem Glas in eine Schüssel geben und mit Salz, Pfeffer und Essig abschmecken.

Rote-Beete-Carpaccio:

Gekochte Rote Beete in hauchdünne Scheiben schneiden und auf dem Teller auslegen.Würzen mit Pfeffer und Salz.

Pochierte Eier:

Die Eier sollten frisch und kühl sein. In einem großen Topf circa 2 Liter Wasser geben. 3 Esslöffel Tafelessig dazu, dann das Wasser zum Sieden bringen, nicht kochen lassen. Jeweils ein Ei in eine Tasse schlagen. Mit einem Kochlöffel einen Strudel im Essigwasser erzeugen und das Ei in die Mitte gleiten lassen. Je nach Ei-Größe 3 bis 5 Minuten in das Wasser geben. Vorsichtig aus dem Topf nehmen und in kaltem Salzwasser abschrecken.

Alles zusammen anrichten.

