Zutatenliste

1 Kürbis z.B. Hokkaido

4 Äpfel (säuerlich)

10 Knoblauchzehen

ca. 100 g Butter

150 ml Sahne

1 Glas geröstete Paprika

1 Glas Sojabohnenkeimlinge

1 Paar Bockwürste

1 kleine Dose Thunfisch

150 g Ratatouille (selbst gekocht)

1 Zitrone

Gemüsebrühe

Apfelessig

Olivenöl

Zucker

Salz, Pfeffer, Muskat

4 Schaschlik-Stäbe

Zubereitung

Kürbis-Apfelcrèmesuppe

Zuerst den Kürbis quer halbieren, die Enden abschneiden. Nun mit einem Löffel die Kerne und die Fasern herauslösen. Benötigt wird das Kürbisfleisch, vorsichtig mit dem Löffel herauskratzen, ohne die Schale dabei zu beschädigen, denn in der Schale wird die Suppe später serviert. Zwei Äpfel schälen, vierteln, Kerngehäuse entfernen und die Äpfel kleinschneiden.

In eine Schüssel einen halben Liter Wasser und den Saft einer Zitrone geben. Die Apfelstücke hineinlegen, damit sie nicht braun werden. Vier Knoblauchzehen in feine Würfel schneiden, in Butter anschwitzen.

Kürbisfleisch und Apfelstücke dazugeben und ebenfalls anschwitzen. Mit Brühe ablöschen und etwas Apfelessig dazugeben. Köcheln lassen, bis Kürbis und Äpfel gar sind, dann Sahne dazugeben und weiter köcheln lassen. Mit einem Zauberstab pürieren und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken.

Die Kürbishälften auf ein Backblech setzen, drei Knoblauchzehen mit Schale in jede Hälfte geben. Die Schalen innen mit Salz und Pfeffer würzen und etwas Olivenöl beträufeln. Bei 180 Grad ca. 20 – 25 Minuten in den Ofen schieben.

Würstchenroulade

Zwei geröstete Paprika aufschneiden und ausbreiten. Darauf einige Sojabohnenkeimlinge geben. Die Bockwurst in Stücke schneiden. Jeweils ein Wurststück auf die Paprika legen und das Ganze zu einer Roulade zusammenrollen.

Thunfisch–Ratatouille

Ca. 80 Gramm Thunfisch mit dem Ratatouille vermischen und mit Salz, Pfeffer und Muskat abschmecken. Nun zwei Äpfel nehmen und die Deckel abschneiden. Die Äpfel vorsichtig mit einen Löffel aushöhlen. Jetzt das Thunfisch-Ratatouille in die Äpfel füllen, die Würstchenroulade darauf legen und bei 180 Grad ca. 20 Minuten in den Ofen schieben. Die Apfeldeckel ebenfalls im Ofen garen.

Vorschlag für ein Ratatouille

Zwiebel- und Knoblauchwürfel in Olivenöl anschwitzen. Eine Paprikaschote und eine Zucchini putzen und in Würfel schneiden, zu Zwiebeln und Knoblauch geben und ebenfalls anschwitzen. Mit Tomatenmark abglasieren. Dann mit etwas Balsamico und etwas Tomatensaft ablöschen. 3-4 Minuten köcheln lassen. Abschmecken mit Salz, Pfeffer, Zucker.

Anrichten

Die Kürbissuppe in die Schalen füllen. Zwei Schaschlik-Stäbe durch jeden Apfel stechen. In der oberen Hälfte der Frucht, parallel zueinander. Auf jeder Kürbisschale wird so ein gefüllter Apfel dekoriert. Zum Schluss den Apfeldeckel darauf und eine gebackene Knoblauchzehe

Portionen: 2

