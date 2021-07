Portionen: 4 Rezeptautor/Rezeptautorin: Michael Krämer

Zutaten für den Teig:

500 g Mehl

10 g Salz

1 TL Zucker

300 g Butter

1 Ei

2-3 EL Milch

Zubereitung des Teigs

Aus den Zutaten einen leichten Mürbteig herstellen. Den Teig nicht zu fest kneten, eher mit Gefühl vermengen und, mit Folie abgedeckt, mindestens eine Stunde kühlstellen.

Den gekühlten Teig dünn mit wenig Mehl ausrollen und in eine Quiche-Form legen. Ein 2,5 Zentimeter hoher Rand sollte gegeben sein.

Zutaten für den Belag:

1 Hand voll frische Brennnesselblätter

100 g Rauchfleischwürfel

250 ml Milch

100 ml Sahn

4 Eier

1 halbe Zwiebel

50 g Mehl

50 g Butter

Salz

Muskal

Öl zum anbraten

Zubereitung des Belags

Die Zwiebel in feine Streifen schneiden. In einem Topf etwas Öl erhitzen und die Rauchfleischwürfel knusprig anbraten. Die Zwiebelstreifen und die Butter dazugeben und kurz mitbraten.

Die frisch geernteten Brennnesselblätter in grobe Streifen schneiden. Dabei Handschuhe tragen. Zur Rauchwürfel-Zwiebel-Masse in den Topf geben und unter Rühren kurz andünsten. Mit dem Mehl bestäuben, verrühren und mit der Sahne auffüllen. Die Masse kurz aufkochen und dann auf den Teig in der Quiche-Form geben.

Nun die Eier und die Milch verquirlen und mit Salz und Muskat abschmecken - Gesamtmenge aus Milch und Eiern sollte ca. einen halben Liter ergeben. In die Quiche-Form gießen, mit geriebenem Gouda bestreuen. Im Ofen bei zunächst 200 Grad, dann bei 175 Grad backen bzw. stocken lassen.

