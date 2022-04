Avocado mit Tomaten-Gremolata vom Wintergrill

per Mail teilen

Portionen: 4 Zubereitungszeit: 20 Minuten Vorbereitung: 15 min

Grillzeit: 3 min Schwierigkeitsgrad: leicht Rezeptautor/Rezeptautorin: Bart Mus

Avocado mit Tomaten-Gremolata:

4 Avocados

2 Fleischtomaten

1 Zehe Knoblauch

2 Schalotten

3 cm Ingwerstück

4 Zweige Blattpetersilie

1 Orange

1 Limette

100 ml Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zucker

4 EL Hartweizengrieß

1 EL Chiliflocken

2 EL Rapsöl

In der Küche:

1. Die Tomaten 20 Sekunden in kochendes Wasser blanchieren, in Eiswasser abschrecken und enthäuten. Kerngehäuse entfernen und das Tomatenfleisch klein würfeln.

2. Knoblauch, Schalotten und Ingwer schälen, Knoblauch und Schalotten fein würfeln, den Ingwer fein Reiben.

3. Petersilie waschen, trockenschleudern, abzupfen und fein hacken.

4. Tomatenwürfeln, Knoblauch, Schalotten, Ingwer, Blattpetersilie, beide Abriebe und Säfte sowie Olivenöl vermischen und mit Salz, Pfeffer und Zucker abschmecken.

5. Grieß und Chiliflocken auf einen kleinen Teller vermischen.

6. Die Avocados direkt vor dem Grillen halbieren und den Stein entfernen.

Am Grill:

1. Den Grill für direkte Hitze (200°C) mit Pfanne vorbereiten.

2. Das ÖL in die Pfanne geben, die Avocados nach und nach in dem Grieß drücken und anschließend mit die Schnittfläche nach unten in die Pfanne geben.

3. Die Avocados ca. 3 Minuten mit offenem Deckel grillen.

