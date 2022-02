Welche Regelungen unverheiratete Paare treffen sollten

Ganz in weiß, mit einem Blumenstrauß - über den sogenannten schönsten Tag des Lebens sang schon Schlagerstar Roy Black in den 1960er Jahren. Für viele Paare aber kommt die Ehe nicht in Frage. Sie wollen dauerhaft ohne Trauschein zusammenleben. Partnerschaftsverträge können in diesem Fall finanzielle Fragen regeln, auch im Hinblick auf eine Trennung.

Schon dran gedacht? Checkliste für Partnerschaftsverträge: Eigentumsverhältnisse an der Immobilie klären Finanzierung checken Hausrat verteilen Haustiere zuordnen Für den Todesfall vorsorgen Rechte im Falle der Trennung regeln Auch wichtig: Sich über General- und Vorsorgevollmachten informieren Über Erbvertrag oder Testament nachdenken