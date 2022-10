Mindestlohn auf 12 Euro gestiegen

Am 1. Oktober 2022 war es soweit: Zum dritten Mal in Folge ist der Mindestlohn in Deutschland innerhalb eines Jahres gestiegen. 12 Euro bekommen nun rund 290.000 Arbeitnehmer in Rheinland-Pfalz, schätzt der Deutsche Gewerkschaftsbund.

Die Bandbreite gesetzlicher Mindestlöhne innerhalb der Europäischen Union ist übrigens beträchtlich: Mit 12 Euro liegt Deutschland europaweit an zweiter Stelle, nach Luxemburg. Dort wird unqualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern laut Deutschem Gewerkschaftsbund eine Summe von 13,05 Euro die Stunde gezahlt. Niedriglohnsektor Landwirtschaft: Nicht nur hier profitieren die Menschen vom gestiegenen Mindestlohn SWR In Moldawien aber bekommen Mindestlöhner beispielsweise lediglich 0,83 Euro. Große Unterschiede zwischen einzelnen EU-Ländern, bei denen aber die jeweilige nationale Kaufkraft sowie die vorherrschenden Lebenshaltungskosten ausgleichend wirken.

