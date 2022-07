Mit 15 Jahren ist Bonnie (19) ein Ass in der Schule und beim Handball. Niemand merkt, wie sehr sie sich selbst unter Druck setzt, um immer besser zu werden. Mit einem Fitnesstracker beginnt sie, mehr und mehr auf ihr Gewicht zu achten. Die Folge: massiver Gewichtsverlust, körperlicher Zusammenbruch, Lebensgefahr. Bonnie versteht, dass sie krank ist und begibt sich in medizinische Behandlung. Denn sie weiß: "Die Magersucht darf mich nicht mehr kontrollieren." Auch Bonnies Eltern leiden sehr unter der Erkrankung ihrer Tochter. Wie Bonnie es geschafft hat, ihre Essstörung schließlich zu überwinden und wie ihr Vater diese schwere Zeit erlebt hat, erzählen die beiden Leeroy Matata in der neuen Folge. mehr...