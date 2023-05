Angesichts der enormen Probleme, die durch den Klimawandel auf die Menschheit zukommen, fragen sich viele: Was kann ich als einzelner Mensch eigentlich bewirken, um die Situation zu verbessern? Wird die Erderwärmung nicht in ganz anderen Weltregionen befeuert? Was bringt da das Engagement einer einzelnen Person? – Viel, wenn viele mitmachen.

Denn beim CO2-Einsparen gilt: Die Menge macht's. Wir Deutschen liegen durch unsere Lebensweise in Bezug auf die CO2-Emissionen weit über dem weltweiten Durchschnitt. Ganz vorne dabei: Die Art, wie wir Mobilität leben. Dazu zählen vor allem das Auto und Flugreisen. Aber auch Heizen, Streamen und die Ernährung tragen einen großen Teil zu unserer ganz persönlichen CO2-Bilanz bei. Wie viel Fleisch essen wir? Greifen wir auf Bioprodukte oder konventionell hergestellte Lebensmittel zurück? Alles Bereiche, in denen jeder einzelne mit wenig Aufwand mithelfen kann. Denn: Jeder Deutsche verbraucht im Jahr durchschnittlich knapp 11 Tonnen CO2. Klimaverträglich wären aber eigentlich knapp 2 Tonnen. So können Sie im Alltag CO2 einsparen: Elektrogeräte checken: Ein Gefrierschrank beispielsweise ist sehr energieintensiv. Auch der Wäschetrockner. Wer bei der Nutzung kürzer tritt oder ganz auf das Gerät verzichtet, tut nicht nur der Umwelt etwas Gutes, sondern auch seinem Geldbeutel. In einem halben Jahr spart man so bis zu 12,5 Kilogramm CO2 ein. Flugreisen überdenken: Muss ich jedes Jahr mit dem Flugzeug in Urlaub fliegen? Bringt mich beim geplanten Städtetrip nicht auch die Bahn ans Ziel? Und ist die Geschäftsreise notwendig? Seine Gewohnheiten hier zu hinterfragen, spart enorm viel CO2 ein. Das gibt ein gutes Gefühl und macht im Zweifel den Weg frei für neue Erfahrungen. Der Wald in Rheinland-Pfalz ist krank - Hitze und zu wenig Wasser machen ihm schwer zu schaffen picture-alliance / Reportdienste Picture Alliance Ernährung verändern: Wer vermehrt vegetarisch isst, fleischfreie Tage einführt, spart CO2. So bringt eine Woche ohne Fleisch eine CO2-Ersparnis von satten 8 Kilogramm! ÖPNV in den Alltag integrieren: Wer sein Auto stehen lässt, kurze Strecken mit dem Fahrrad fährt oder zu Fuß geht, tut nicht nur etwas für seine persönliche CO2-Bilanz, sondern vor allem auch für seine Gesundheit! Und wer den öffentlichen Nahverkehr vermehrt nutzt, hat mit dem 49-Euro-Ticket nun auch einen finanziellen Anreiz, seinen Alltag im Bereich Mobilität umzustellen. Kaffekonsum halbieren: Wer hätte es gedacht: Wer weniger Kaffee trinkt, kann in vier Wochen schon bis zu 2,4 Kilogramm klimaschädliches Gas einsparen.