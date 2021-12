per Mail teilen

Mehr als fünf Millionen Kleintiere werden deutschlandweit Zuhause gehalten. Klein und vergleichsweise unkompliziert in der Haltung, sind sie für viele die idealen Haustiere. Doch im Alltag merkt man schnell: Auch kleine Tiere haben Bedürfnisse, auf die man achten sollte, sagen Tierschützer.

"Sie sind anfällig für Zugluft, die Zähne müssen gemacht werden, sie brauchen Platz und artgerechtes Futter. Das wird einfach unterschätzt."

Ein Kaninchen frisst Stroh

Kaninchen und Meerschweinchen brauchen viel Platz

Kaninchen und Meerschweinchen rennen viel und brauchen viele Versteckmöglichkeiten, um sich wohl zu fühlen. Ein Auslauf ist besser, als ein herkömmlicher Käfig. Da man sie am besten zu zweit hält, braucht man im Schnitt vier Quadratmeter. Ein zusätzlicher Auslauf auf Balkon oder im Garten ist ideal. Wichtig ist aber auf ein warmes und trockenes Quartier zu achten. Die Innenausstattung sollte aus natürlichen Materialien sein. Möglichkeiten zum Spielen oder zum Verstecken, aus Holz oder Pappe zum Beispiel. Plastik belastet nicht nur die Umwelt, sondern auch die Tiere, wenn sie daran knabbern. Darauf sollte man verzichten. Zum Schlafen und Verstecken brauchen Kaninchen und Meerschweinchen Häuser und Röhren mit Heu.

Als Einstreu eignen sich Holzspäne. Die sind weich und saugen gut auf. Dabei sollte man auf staubfreies Einstreu achten, damit die Tiere keine Atemprobleme bekommen. Pellets mögen sie nicht so gerne, da diese für die Pfoten zu hart sind und Krach machen. In Hanfmatten können sie hängen bleiben. Wichtig ist mindestens einmal pro Woche die Einstreu zu wechseln und jeden Tag frisches Heu zu geben. Zusätzlich gibt es gutes vollwertiges Futter und frisches Grünzeug. Zum Beispiel Äpfel, Karotten und Salat. Sogenannte "Leckerlis" sind überflüssig und enthalten oft Zucker. Äste sind wichtig zum Knabbern, damit sich die Zähne abnutzen. Die wachsen bei Nagern nämlich regelmäßig nach.

Hamster und Mäuse fühlen sich drinnen am wohlsten

Hamster und Mäuse brauchen etwas weniger Platz, als Meerschweinchen: ein bis zwei Quadratmeter sind gut. Am besten ein Aquarium oder Terrarium mit verschiedenen Ebenen. Genug Spiel- und Versteckmöglichkeiten sind auch für sie wichtig, plus einer Schale für ein Sandbad. Hamster und Mäuse müssen das ganze Jahr über drinnen bleiben. Und Goldhamster sind Einzelgänger. Mäuse dagegen fühlen sich mindestens zu zweit wohl. Holzspäne, Stroh und Heu sind auch für sie das richtige Einstreu. Dazu artgerechtes Futter, viel frisches Obst und Gemüse. Auch hier gilt: kein Plastik und auch kein Metall. Und, was viele nicht wissen: Das klassische Hamster-Laufrad ist auch nicht ideal, lieber viel Auslauf bieten.

Vögel müssen fliegen können

Kleinvögel, wie Wellensittiche oder Kanarien, brauchen eine Voliere von mindestens zwei mal drei Metern, damit sie fliegen können. Auch eine Haltung draußen auf Balkon oder Garten ist möglich, wenn man auf eine warme und isolierte Voliere achten. Als Einstreu sollte man Sand wählen, damit die Vögel zur Verdauung Mineralien und Grit aufpicken können. Auch ungiftige Pflanzen sowe Kletter- und Spielgeräte aus Holz sind bei den gefiederten Haustieren beliebt.

Was die Haltung von Kleintieren kostet

Kaninchen und Meerschweinchen: rund 100 Euro/Monat

Hamster und Mäuse: rund 50 Euro/Monat

Kanarien und Wellensittiche: rund 70 Euro/Monat

Fazit