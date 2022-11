In welchen Äpfeln Pestizide stecken

Sie heißen Elstar, Gala oder Braeburn und viele lieben sie: Äpfel. Knackig und am besten frisch vom Baum. Jetzt, in den Herbstmonaten, werden die Äpfel in Deutschland geerntet.

Der Handel verlangt dabei makellose Früchte. Und so viel Schönheit gelingt den Obstbauern in der Regel nicht ohne den Einsatz von Chemie. Im konventionellen Obstbau werden die Äpfel daher meist gespritzt. Bundeszentrum für Ernährung: Apfelanbau in Deutschland Die eine Sorte mehr, die andere weniger. Und diese Pestizide lassen sich auch in der Frucht nachweisen. Die Frage ist, wie man sich beim Verzehr schützen kann und ab welcher Menge Pestizide gesundheitsschädlich werden.