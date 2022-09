Wie Heidelbeeren unseren Körper schützen

Pfannkuchen mit Heidelbeeren, ein Klassiker! In Muffins und Kuchen oder frisch in den Mund. Seit einigen Jahren stehen die blauen Beeren auch im Fokus von Ernährungsmedizinern, als so genanntes Superfood.

Kulturheidelbeeren, wie sie in unseren Supermärkten stehen, kommen meist von weit her. Sie haben ein helles Fruchtfleisch und unterscheiden sich so von den heimischen Wildheidelbeeren mit ihrem dunkelroten, fast schwarzen Fruchtfleisch. Heidelbeeren oder Blaubeeren haben wenig Kalorien, dafür aber viel Vitamin C, Kalium und Zink, Folsäure und Eisen sowie Gerb- und Pflanzenfarbstoffe, die sogenannten Polyphenole. Inhaltsstoffe bekämpfen Entzündungen Polyphenole sind sekundäre Pflanzenstoffe, die in unserem Körper Zellen erneuern und Entzündungen bekämpfen und das Immunsystem stärken. Ob Blaubeeren auch Krebs vorbeugen können, ist noch nicht bewiesen. Die blauen Farbstoffe der Heidelbeeren, die sogenannten Anthocyane können ebenfalls Entzündungen bekämpfen. Und der Farbstoff Delphinidin hemmt ein Darmenzym, das für die Entstehung von Entzündungen verantwortlich ist. Kurz und gut: Heidelbeeren sind nicht nur lecker, sondern echt gesund. Heidelbeeren sind wie alle Beerenfrüchte echte Diven: Am besten wäscht man sie im Wasserbad. SWR So helfen die blauen Beeren bei Diabetes, hohem Blutdruck oder Übergewicht. Und weil sie auch reich an Betacarotin sind, stärken sie außerdem die Sehkraft. Das ist übrigens durch Studien belegt. Einziger Nachteil der Powerbeeren: Sie sind nicht allzu lange haltbar. Tipps für zuhause: So bleiben Heidelbeeren länger frisch Ungewaschen im Kühlschrank aufbewahren, am besten auf einem flachen Teller Vor dem Verzehr im Wasserbad waschen - die empfindliche Fruchtschale wird so geschont Wer Heidelbeeren einfrieren will (klappt gut!), sollte die Früchte vorher nicht waschen

