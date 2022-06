Warum Vielfalt eine Gesellschaft stärker macht

Diversity - der Begriff begegnet uns an vielen Stellen. Ob in den Medien, in der Werbung oder auf der Arbeit. "Diversity" kommt aus dem Englischen und bedeutet Vielfalt.

Am Diversity-Tag machen viele Organisationen, Unternehmen und Institutionen darauf aufmerksam, wie sie Vielfalt leben und warum sie von ihr profitieren. Sie haben die sogenannte "Charta der Vielfalt" unterzeichnet. So auch der SWR. Was genau dahinter steckt und warum es wichtig ist, Vielfalt sichtbar zu machen, klären wir in unserem "Gut zu wissen": Diversity.