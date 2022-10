Welche Wege gibt es aus der Energiekrise? Auch das Land Rheinland-Pfalz sucht Alternativen zu Öl und Gas. Eine von vielen Möglichkeiten: "Grüner Wasserstoff". Wir erklären, was sich dahinter verbirgt und wo er in Rheinland-Pfalz schon genutzt wird.

An immer mehr Standorten in Rheinland-Pfalz wird "Grüner Wasserstoff" erzeugt - zum Beispiel in einem Modellprojekt in Kaisersesch. Wie wird grüner Wasserstoff in Rheinland-Pfalz sonst noch genutzt? Welche Probleme gibt es bei diesem Energieträger?