Wenn es um häusliche Gewalt geht, denkt man in erster Linie an Frauen, die zum Opfer werden. Gewalt gegen Männer ist in unserer Gesellschaft nach wie vor ein Tabuthema. In Mainz gibt es seit 2021 die Beratungsstelle SAFE, die sich ausschließlich um betroffene Männer kümmert. Und es gibt immer mehr Männer, die sich trauen, darüber zu sprechen.

SAFE: Beratungsstelle für männliche Gewaltopfer