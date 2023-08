Projekt "Gemeindeschwester Plus" soll ausgebaut werden

Alt werden und in den eigenen vier Wänden selbständig leben. Das wünschen sich viele. Doch oft leben ältere Menschen ohne jede Unterstützung allein zuhause. Dagegen "hilft" seit 2015 in Rheinland-Pfalz die "Gemeindeschwester Plus". Wer ihre Hilfe beantragen kann und was sie so alles tut.

Eine von ihnen ist Tonja Loureiro aus dem Donnersbergkreis. Sie hilft bei Behördengängen, bei der Suche nach Ärzten oder bei Freizeitangeboten: Die "Gemeindeschwester Plus" unterstützt in Rheinland-Pfalz vor allem ältere Menschen, die noch nicht offiziell als pflegebedürftig eingestuft sind. Dazu gehört es auch, für jemanden im fünften Stock ohne Aufzug, einkaufen zu gehen. Oder einen Hausarzt zu organisieren, der Hausbesuche macht. Oder Rezepte und Medikamente zu besorgen. Modellprojekt "Gemeindeschwester plus" kommt gut an Das Modellprojekt "Gemeindeschwester Plus" werde "von hochbetagten Menschen im Land sehr gut angenommen", so der rheinland-pfälzische Sozialminister Alexander Schweitzer (SPD). Deshalb ist geplant das Angebot weiter auszubauen – flächendeckend in Rheinland-Pfalz. Bis 2026 soll es landesweit 90 Fachkräfte geben, die bei den Kommunen angestellt und vom Land bezahlt werden. Die Fachkraft besucht die Menschen nach deren vorheriger Zustimmung zu Hause und berät sie kostenlos und individuell. Das Angebot umfasst sowohl präventiv ausgerichtete Beratung, beispielsweise zur sozialen Situation, gesundheitlichen und hauswirtschaftlichen Versorgung, Wohnsituation, Mobilität oder Hobbys und Kontakte, als auch die Vermittlung von wohnortnahen und gut erreichbaren Teilhabeangeboten wie beispielsweise geselligen Seniorentreffen, Bewegungsangeboten oder Veranstaltungen. Was wünschen sich ältere Menschen? Mit diesen Fragen beschäftigen sich die "Gemeindeschwestern Plus" Tonja Loureiro und Eva Müller im Donnersbergkreis regelmäßig. Jüngst hatten sie im Zuge der fünften Demografiewoche Rheinland-Pfalz dazu aufgerufen, Anregungen zu schicken, was zum "Älterwerden auf dem Land" dazugehört. Zum Beispiel, dass es häufig an geselligen Treffen für Seniorinnen und Senioren fehlt. "Wir bräuchten in der Region noch mehr barrierefreie Räume, wo sich die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger treffen können, das im Idealfall mit einer Bewirtung", berichtet Eva Müller. Der Plausch bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee, gerne auch ein Spielenachmittag sei gefragt. Die "Gemeindeschwester Plus" organisiert auch kommunikative Treffpunkte für ältere Menschen. SWR Nicole Mertes Treffpunkte als "kommunikativer Ankerplatz" gewünscht Filmnachmittage, ein Ausflug, ein Stammtisch, oder ein Tanzcafé, aber auch eine Art Dorfbrief mit lokal begrenzten Informationen oder gemeinsame Bewegung wie Seniorengymnastik oder Wassergymnastik stehen ebenfalls auf den Wunschzetteln der Donnersberger Seniorinnen und Senioren. "Ein großes Thema ist auch die Vernetzung unter den älteren Mitbürgerinnen und Mitbürgern. So dass sich beispielsweise auch mal eine Gruppe zusammenfinden kann, die gemeinsam ins Theater fährt", erzählt Tonja Loureiro. Die Frage der Mobilität komme immer wieder. Jemand, der mal schnell eine Seniorin oder einen Senioren zum Arzt fahren kann, oder ein Bürgerbus, der die älteren Mitbürger abholt und beispielsweise zur Wassergymnastik fährt. Wichtig seien in den Gemeinden soziale Treffpunkte. Die Gemeindeschwestern nennen es auch Ankerplatz, wo man sich unterhalten, austauschen kann. Ebenfalls gefragt: Angebote im Bereich der Digitalisierung, wie Test-Tablets. "Diese verleihen wir an Seniorinnen und Senioren. Diese können sie ausprobieren und dabei feststellen, ob das was für sie ist", erläutert Tonja Loureiro. Auch würden sich die Gemeindeschwestern freuen, wenn Partnerschaften zwischen Kindertagesstätten oder Schulen und Senioren entstehen. Mit den Orts- und Kirchengemeinden sind zudem weitere Austausche geplant.