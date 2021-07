per Mail teilen

Gartenbesitzer stellen fest: Bäume, Sträucher und Blumen leiden unter der Trockenheit. Sie setzen deshalb auf trockenresistente Pflanzen.

Ein anschauliches Beispiel liefert der "Toskanagarten" in Lingenfeld in der Pfalz. Hier hat man sich auf Pflanzen spezialisiert, die wenig Wasser brauchen und denen die starke Sonnenbestrahlung nichts ausmacht.

Sofort hat man das Gefühl - man ist im Süden: Palmen, Oliven und Zitronen wachsen überall. Dieser Schaugarten gehört Axel Scherer.

Axel Scherer ist Spezialist für mediterrane Pflanzen. SWR

Diese trockenresistenten Pflanzen können sowohl Trockenheit als auch Hitze trotzen und eigenen sich dafür, Ihren Garten fit für den Klimawandel zu machen:

Toskanaflieder:

bis zu drei Meter hoher Strauch, fühlt sich in sonniger und geschützter Lage wohl, Blütezeit: August bis-Oktober, im Frühjahr zurückschneiden, bis minus 15 Grad winterhart

Schmetterlingsflieder oder Sommerflieder:

bis zu drei Meter hoher Strauch, lange Blütenrispen in Weiß, Blau und Rosa, Blüte: Juli bis September

Glanzmispel:

bis zu drei Meter hoher immergrüner Strauch, verschiedene Blattfarben, gut geeignet als Heckenpflanze, in Kübeln und als Solitärpflanze, blüht im Frühjahr

Erdbeerstrauch:

immergrüner Mittelmeerstrauch, braucht Sonne-Halbschatten, Früchte und Blüten zur gleichen Zeit im Herbst oder Frühjahr, erdbeerähnliche Früchte sind essbar, aus den Früchten kann Wein oder Likör gemacht werden

Ilex:

immergrüner groß- oder kleinblättriger Strauch, hitzeverträgliche Alternative zum Buchs, lässt sich genauso in Form schneiden, wächst auch im Schatten

Olivenbaum:

mediterraner immergrüner Baum, braucht einen sonnigen Platz, im Kübel oder direkt in die Erde pflanzen.

Tipp: in die Erde Lavasteine hinzugeben, die die Wärme speichern. In kalten Regionen braucht er einen Winterschutz um die Krone und im Kübel. Die Oliven müssen vor dem Verzehr zweimal für drei Wochen in Salz eingelegt werden, damit die Bitterstoffe herausgezogen werden

Hanfpalme:

Zwei bis zwölf Meter hoch, je nach Klima, wächst am bestem im Sonne-Halbschatten, robust und gut frostverträglich, blüht Mai bis Juni

Wandelröschen:

frostempfindliche Kübelpflanze, sollte im Winter ins Haus, Blütezeit: April-Oktober

Hauswurz:

speichert Wasser, wächst auf Stein, Steinritzen und Holz, sonniger und trockener Standort, Blüte: Juni bis September

Mittagsblume:

speichert Wasser, blüht nur bei Mittagssonne, sonniger Standort und geringer Wasserbedarf, bildet Polster Zitrone: Kübelpflanze für Terrasse und Balkon, sonniger Platz, nicht winterhart, braucht viel Dünger und wenig Wasser

Zitrone:

Kübelpflanze für Terrasse und Balkon, sonniger Platz, nicht winterhart, braucht viel Dünger und wenig Wasser