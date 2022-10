Ambrosia im Garten

So sieht die von Allergikern gefürchtete Ambrosia aus. Ursprünglich aus Nordamerika kommend, verbreitet sich die Pflanze mittlerweile auch in Deutschland. Da die Ambrosia eine späte und lange Blütezeit hat – von Juli bis zum ersten Frost – verlängert sie die Leidenszeit der Allergiker bis in den Winter hinein.

SWR Foto: Dorothée Panse