Erste Hilfe vor Ort: Das können First Responder leisten

In lebensbedrohlichen Situationen zählt jede Minute. Trifft im Notfall ein Rettungswagen zu spät ein, kann das Leben kosten. Deshalb gibt es nicht nur in Rheinland-Pfalz die sogenannte Hilfeleistungsfrist und ein Netz qualifizierter Ersthelferinnen und Ersthelfer, die First Responder.

15 Minuten soll ein Rettungswagen in Rheinland-Pfalz zum Einsatzort brauchen. So steht es im Landesrettungsdienstplan. Doch nicht immer schaffen es die Rettungskräfte, in dieser Zeit. Gerade in ländlichen Gebieten brauchen sie oft länger - beispielsweise, wenn der zuständige Wagen gerade im Einsatz ist und ein anderer mit längeren Anfahrtsweg kommen muss.

In so einem Fall können dann sogenannte First Responder helfen. Diese ausgebildeten Ersthelferinnen und Ersthelfer werden von der Gemeinde berufen und und sind an Hilfsorganisationen wie dem Roten Kreuz oder den Maltesern angegliedert. Vor Ort können sie Erste Hilfe leisten und überbrücken so die Zeit bis zum Eintreffen des Rettungswagens. Ausgebildet werden First Responder in der Regel von den ortsansässigen Hilfsorganisationen und Freiwilligen Feuerwehren.