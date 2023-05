Dogsharing: Geteilter Hund, doppelte Freude

Fünf Fakten zum Dogsharing

1. Hunde-Betreuung: Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, wie man sich die Betreuung eines Hundes aufteilen kann. Mehrere Menschen schaffen sich gemeinsam einen Hund an und verabreden klare Zeiten, wann er durch wen betreut wird. Alternativ kann man sich einen oder mehrere Personen fürs Hundehüten suchen, die sich um den Hund kümmern. Von mehreren Wochen Betreuung für den Hund bis hin zur einfachen Gassirunde ist hier alles möglich.

2. Hunde-Versicherung: Um beim Dogsharing auf der sicheren Seite zu sein, sollte eine Hundehaftpflichtversicherung abgeschlossen werden, so Antje Rießle, Anwältin für Tierrecht. Bestenfalls werden alle Betreuerinnen und Betreuer des Hundes in dieser Haftpflichtversicherung namentlich aufgenommen. So sind alle abgesichert, wenn der Hund beispielsweise jemanden beißt oder für einen Schaden sorgt.

Hunde bringen viel Freude, kosten aber auch Zeit. Beim Dogsharing teilen sich mehrere Personen die Betreuung des Haustiers. SWR

3. Hunde-Kosten: Hundesteuer, Versicherung, Futter, Tierarzt und andere Kosten können die Ausgaben für einen Hund schnell in die Höhe treiben. Ob die Kosten untereinander aufgeteilt werden oder der Hundehalter, die Hundehalterin sie alleine übernehmen, kann individuell vereinbart werden.

4. Hunde-Komfort: Damit auch der Hund Freude am Dogsharing hat, sollte man ihn langsam daran gewöhnen. Die meisten gängigen Hunderassen seien für Dogsharing geeignet, so Hundetrainer Yasin Kaya. Wichtig sei ein ähnlicher Umgang mit dem Hund im Alltag, etwa bei der Gassirunde und beim Futter. Bestenfalls bleibt das Futter auch immer dasselbe. Hunde seien jedoch clever und könnten die Unterschiede bei Verhalten und Vorlieben der unterschiedlichen Betreuungspersonen schnell unterscheiden. Zu viele verwirren einen Hund jedoch auf Dauer, gibt der Hundetrainer zu bedenken.

5. Hund und Mensch: Grundsätzlich sollten sich alle Parteien gut verstehen. Nur wer seinen Betreuungspartnerinnen oder -partnern vertrauen kann, gibt den Hund mit einem guten Gefühl und gerne ab.