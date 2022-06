Heimische Orchideen brauchen besonderen Lebensraum

Die seltene Bienen-Ragwurz lockt Bienen durch Mimikry an: Die Blüte sieht aus wie eine weibliche Biene und wird dann zur vermeintlichen Begattung angeflogen. Sie kann sich aber auch selbst bestäuben, was sehr selten ist. Sie wächst auf Magerrasen oder in lichten Laub- und Nadelwäldern und braucht feuchte Böden. In trockenen Frühlingen ist sie kaum zu finden, in so feuchten wie 2021 schon.

Bild in Detailansicht öffnen