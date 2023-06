per Mail teilen

Viele Medikamente für Kinder und Jugendliche sind derzeit knapp – besonders Antibiotika wie Penicillin sind betroffen. Eine Entspannung der Lage ist nicht in Sicht.

Und so versuchen Apotheker aus der Not heraus, Medikamente selbst zu mischen. Und Ärzte sind immer wieder gezwungen, auf andere, deutlich stärkere Antibiotika auszuweichen, die zu Nebenwirkungen und Resistenzen führen. Um die Lage für die kleinen Patientinnen und Patienten zu verbessern, hat das Land Rheinland-Pfalz nun vorübergehend den Import von in Deutschland noch nicht zugelassenen Medikamenten aus dem europäischen Ausland erlaubt.

Man erhofft sich so, an dringend benötigte Präparate zu kommen. Sowohl der Apothekerverband als auch der Berufsverband der Jugend- und Kinderärzte Rheinland-Pfalz bemängeln aber, dass dadurch (noch) keine Besserung erzielt wurde. Denn auch das europäische Ausland ist von gravierenden Lieferengpässen betroffen.