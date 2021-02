Was Demokratie bei uns bedeutet

Du bist ein freier Mensch, in einem freien Land – klingt toll, aber was heißt das eigentlich? Was macht unser Land zu einem freien?

Wir zeigen, wie Demokratie aufgebaut ist, wie sie auch schwere Zeiten meistern soll und welche Elemente gesetzlich verankert wurden, um unser politisches System und unsere Freiheit zu schützen. So sind Dinge für uns ganz selbstverständlich wie unsere Religion frei auszuleben, politisch mitzubestimmen und uns bei allem zuverlässig durch den Öffentlich-Rechtlichen-Rundfunk informiert zu fühlen.