Das müssen Sie zum 49-Euro-Ticket wissen

per Mail teilen

Am 3. April 2023 startet der Verkauf des 49-Euro-Tickets. Gültig ist es dann ab dem 1. Mai. Ab diesem Zeitpunkt kann man für 49 Euro im Monat mit Bus, S-Bahn, U-Bahn und Zügen im Nah- und Regionalverkehr quer durch Deutschland fahren.

Die Politik, aber auch der Verband Deutscher Verkehrsunternehmen setzt große Hoffnungen in das günstige Angebot: So sollen mehr Menschen dauerhaft auf Bus und Bahn umsteigen. Aber was bedeutet das neue Ticket eigentlich für die Verbraucher? Alle wichtigen Fragen und Antworten gibt es im Video.