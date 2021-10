Darum gibt es immer weniger Feldhasen

Die Population der Feldhasen ist in den letzten Jahrzehnten stark zurück gegangen. Die Jagd, Unfälle, der Verlust an Lebensräumen und Fressfeinde - all das bedroht ihn. Er bräuchte mehr kleinstrukturierte Flächen mit Wildkräutern und Jagdpausen. Dann hätte er vielleicht eine Chance.