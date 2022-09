Das sind die neuen Corona-Schutzmaßnahmen für den Herbst 2022

per Mail teilen

Energiekrise, Inflation und Krieg – angesichts der angespannten Lage geriet eine Sache ziemlich in den Hintergrund: Corona. Das Virus ist aber immer noch mitten unter uns. Daher wurden die Corona-Schutzmaßnahmen für die kommenden kalten Monate angepasst.

Zugegeben: Covid-19 hat seinen Schrecken verloren, wir sind geimpft und die derzeit herrschende Omikron-Variante sorgt für verhältnismäßig milde Verläufe.

Trotzdem: In Deutschland sterben täglich 170 Menschen (Stand September 2022) an dem Virus und die Zahl der Infizierten steigt mit fallenden Temperaturen wieder an. Überarbeitete Schutzmaßnahmen sollen helfen, die Infektionszahlen einzudämmen.