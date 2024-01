Immer mehr Wildunfälle

per Mail teilen

Statistisch gesehen kollidiert in Deutschland alle zwei Minuten ein Auto mit einem Reh, Wildschwein oder Dachs. Laut Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft haben Wildunfälle 2017 einen Höchststand erreicht: 275.000 Wildunfälle wurden gemeldet.

Ein Schock für Autofahrer: ein Unfall mit einem Wildtier. Häufig tauchen die Tiere ganz plötzlich auf, es bleibt wenig Zeit, zu reagieren. Und so ein Wildunfall kann heftig sein:

Ein Aufprall mit einem 60 Kilogramm schweren Wildschwein kann schon bei einer Geschwindigkeit von 60 Stundenkilometern wirken als würde man mit einem 3,5 Tonnen schweren Nashorn zusammenstoßen.

Günther Klein kennt sich mit Wild aus, er arbeitet seit fast zehn Jahren für den Landesjagdverband Rheinland-Pfalz und ist auch Jäger. Er selbst musste noch keinen Unfall mit einem Wildtier erleben, aber er weiß, worauf man achten muss: "Ein Wildtier kommt selten allein, das heißt, Rehe sind meistens in Familienverbänden unterwegs und auch die Wildschweine in großen Rotten. Also: Wechselt ein Wildtier die Straße, kann man nicht davon ausgehen, dass die Gefahr vorbei ist."

Günther Klein vom Landesjagdverband Rheinland Pfalz spricht sich für Querungshilfen für Wildtiere aus.

Warum passieren kurz nach der Zeitumstellung mehr Wildunfälle?

In Rheinland-Pfalz hat die Polizei 2017 rund 25.000 Wildunfälle registriert, besonders in den wild- und waldreichen Gebieten rund um Koblenz und Trier. Wird die Zeit umgestellt, also im Frühling und im Herbst, passieren die meisten Unfälle. Im Herbst wird es dann eher dunkel, die Tiere kommen früher auf die Straße.

Mit der Umstellung auf die Winterzeit kollidieren die Gewohnheiten von Wildtieren mit dem Berufsverkehr. In der Dämmerung treten die Wildtiere aus dem Wald heraus, sind auf Nahrungssuche. Doch dabei müssen sie oft Straßen überqueren und dann kann es zu Wildunfällen kommen.

Welche Maßnahmen helfen, Wildunfälle zu vermeiden?

Es gibt aber noch andere Maßnahmen, die helfen, Wildunfälle zu reduzieren.

Der Landesjagdverband Rheinland-Pfalz spricht sich für Querungshilfen aus, für Wildbrücken, damit Wildtiere sicher und unbemerkt Straßen überqueren könnten. Man könne zudem bestehende Fußgängerbrücken über Landstraßen oder Autobahnen umwidmen, indem

Im Durchschnitt kostet eine Grünbrücke zwischen drei bis vier Millionen Euro. Dabei hängen die Kosten sehr stark vom Untergrund, der Dimensionierung und vielen anderen Randbedingungen ab.

Aus Sicht der Landesregierung sind Grünbrücken/Querungshilfen wichtige Ausgleichsmaßnahmen um eine Wiedervernetzung von Lebensräumen sicherzustellen. So wird nicht nur bei Neubauvorhaben von Straßen Wert auf eine bessere Vernetzung gelegt, sondern auch im Bereich des Um- und Ausbaus von Straßen.

Zu diesem Themenkomplex gehören nicht nur die großen Grünbrücken über Bundesfernstraßen für das Wild, sondern auch die vielen kleinen Querungshilfen für Amphibien oder Fledermäuse in Form von Durchlässen oder Leiteinrichtungen. Bei allen Straßenbauvorhaben und auch bei bestehenden Straßen wird die Möglichkeit einer Wiedervernetzung geprüft und, wenn technisch realisierbar, umgesetzt.

Blaue Reflektoren sollen Wildtiere davon abhalten, auf die Straße zu laufen.

Blau galt für Wildtiere als abschreckende Signalfarbe. Die Reflektoren streuen das Licht von Scheinwerfern in Wald und Feld: so sollten die Tiere gewarnt werden. Eine aktuell veröffentlichte Studie zeigt jedoch: Die Zahl der Wildunfälle steigt trotz blauer Reflektoren weiter. Forscher aus Göttingen und Zürich haben dies mit Infrarotkameras an Teststrecken herausgefunden. Die Untersuchung ist im Auftrag der Unfallforschung der Versicherer entstanden.

Wie können sich Autofahrer auf einen Wildunfall vorbereiten?

Sinnvoll ist ein Fahrsicherheitstraining. Das gibt es zum Beispiel beim ADAC in Koblenz und bei der Landesverkehrswacht Rheinland-Pfalz.

Auf der Fahrtechnikanlage Hunsrück bei Wüschheim zum Beispiel testen jährlich 2.000 Teilnehmer ihr Fahrkönnen, üben richtiges Lenken, Ausweichen und Bremsen. Das bringt auch was bei einem Wildunfall.

Gerd Lenhard von der Kreisverkehrswacht Rhein-Hunsrück

Was muss man bei einem Wildunfall tun?

Ist ein Unfall passiert:

Als Erstes die Unfallstelle absichern!

Danach muss die Polizei gerufen werden: Die Polizei kann, sollte das Wildtier verletzt sein, den zuständigen Jäger anrufen, damit dieser das Wildtier erlöst.

Wenn das Unfalltier flüchtet, dann sollte man versuchen sich zu merken, in welche Richtung es geflohen ist, um es dem Jäger mitzuteilen, damit dieser schnellst möglich eine Nachsuche starten kann.

Und: Die Jäger sind berechtigt, eine Wildunfall-Bescheinigung auszustellen – zur Vorlage bei der KFZ-Versicherung, wenn ein Schaden am Auto vorliegt.

Man sollte unbedingt von einem verletzten Tier Abstand halten, denn das könnte gefährlich werden. Das gestresste Tier könnte nochmal auf die Beine kommen und den Menschen angreifen, besonders Wildschweine sind gefährlich.

Auf keinen Fall sollte man ein totes Wildtier selbst mitnehmen, das wäre Wilderei und ist strafbar!

