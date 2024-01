Wie gefährlich ist Fipronil in Eiern?

Jetzt also auch bei uns: Giftbelastete Eier sind auch in Rheinland-Pfalz aufgetaucht. Das hat das Landesuntersuchungsamt in Koblenz bestätigt. Fipronil heißt der Giftstoff und wurde schon in Millionen Eiern in Deutschland nachgewiesen.

Schon Anfang der Woche warnten die Behörden vor Millionen Eiern aus den Niederlanden, die belastet mit dem Insektizid Fipronil in den Handel gekommen sind. Mittlerweile steht fest, dass bei uns in Deutschland mehr als 10 Millionen belastete Eier in 13 Bundesländern in den Handel gelangt sind. Im Wesentlichen sind Bio- und Freilandeier betroffen. Große deutsche Discounter haben den Verkauf von Eiern aus Betrieben unter Fipronil-Verdacht gestoppt, weitere rufen die bereits verkauften Eier zurück. Da Deutschland ca. 30 Prozent des Gesamtverbrauchs an Eiern aus den Niederlanden bezieht, und auf absehbare Zeit der Handel von dort keine Eier mehr beziehen wollen wird, ist vermutlich in nächster Zeit mit einem Engpass bei der Eierversorgung zu rechnen. Was ist eigentlich Fipronil? Die Verunreinigung der Eier in den Niederlanden wurde durch ein Reinigungsmittel verursacht, das verbotenerweise mit dem Insektizid Fipronil versetzt war. Auch in Niedersachsen haben Legehennenhalter offenbar ein mit Fipronil verunreinigtes Putzmittel aus den Niederlanden bei der Desinfektion ihrer Ställe eingesetzt. Diese Betriebe wurden bereits gesperrt. Fipronil wird einerseits als Pflanzenschutzmittel verwendet, bei Hunden und Katzen als Behandlung gegen Flöhe und Zecken genutzt und auch zur Bekämpfung von Läusen, Schaben und Milben eingesetzt. Bei Tieren, deren Produkte in unseren Lebensmitteln landen, ist die Anwendung verboten. In höheren Dosierungen kann Fipronil beim Menschen zu Übelkeit, Erbrechen und Kopfschmerzen führen und auch das Nervensystem schädigen. Nach Angaben des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) überschreiten die aktuell gemessenen Fipronil-Werte in den Eiern nicht die gültigen Referenzwerte, bis zu denen Lebensmittel ohne erkennbares Risiko aufgenommen werden können. Dennoch warnte die Behörde vor einem möglichen gesundheitlichen Risiko für Kinder beim Verzehr belasteter Hühnereier. Diese sollten die belasteten Eier keinesfalls konsumieren. Welche Maßnahmen treffen die Behörden? Die Behörden haben zunächst europaweit die Lieferwege recherchiert und sorgen nun vor Ort dafür, dass die in den Handel gelangten Eier so schnell wie möglich aus den Regalen entfernt werden. Die Eier mit den entsprechenden Chargennummern werden gar nicht mehr auf Fipronil getestet, sondern direkt entsorgt. Das rheinland-pfälzische LUA hält den Verbraucher auf dem Laufenden. Und listet auf seiner Website eine täglich aktualisierte Übersicht zu belasteten Eiern im deutschen Handel auf. Kontrolleure des Landesuntersuchungsamtes LUA sind derzeit in den betroffen Supermarkt-Ketten im ganzen Land unterwegs, um sich einen Überblick zu verschaffen und die betroffenen Eier zu vernichten. Noch wissen die Behörden aber nicht das gesamte Ausmaß des Skandals einzuschätzen. Zudem werden Folgeprodukte, wie etwa Nudeln und Kuchen, die mit Eiern hergestellt wurden, nun auf Verunreinigungen geprüft und bei Bedarf aus dem Handel genommen. Da Fipronil beim Kochen oder Backen nicht abgebaut wird, könnte das Gift auch z.B. in Kuchen oder Nudeln gelandet sein. Die Hersteller sind allerdings verpflichtet zu überprüfen, ob sie belastete Eier verwendet haben und müssten die Produkte zurückrufen. Verbraucherschützer fordern eine Kennzeichnung von Lebensmitteln, in denen Eier weiterverarbeitet wurden. Bei den aktuellen Kennzeichnungsregeln sei dies nicht nachzuvollziehen. Wie können sich die Verbraucher schützen? Verbraucher sollten den Code auf den Eiern, die sie bereits im Kühlschrank haben, kontrollieren und die Eier, wenn notwendig, entsorgen. Seit 2004 müssen in der Europäischen Union produzierte Eier mit einem Code gekennzeichnet sein. Für die Verbraucher ist die erste Zahl am wichtigsten. Sie gibt Auskunft über die Haltung der Legehennen. 3 steht für Eier aus Käfighaltung

2 für Bodenhaltung

1 für Freilandhaltung

0 für ökologisch erzeugte Eier Es folgen zwei Buchstaben für das Herkunftsland (DE steht für Deutschland, NL für Niederlande) und eine mehrstellige Betriebs- und Stallnummer.

Die ersten beiden Ziffern der Nummer weisen auf das Bundesland hin, aus dem das Ei kommt. Für Rheinland-Pfalz steht die Nummer 07. Fazit Fipronil belastete Eier sind für Erwachsene erst ab hohen Dosen gesundheitsschädlich, bei Kindern genügen schon kleinere Mengen. Wer in den vergangenen Tagen Eier gekauft hat, sollte unbedingt den Stempelaufdruck überprüfen. Experten rechnen damit, dass auch verarbeitete Produkte wie Nudeln und Gebäck Fipronilhaltige Eier enthalten. Die Gefahr aus der Schale ist also noch lange nicht gebannt!