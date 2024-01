Dieselfahrverbote drohen auch in Mainz

Mainz erstickt wortwörtlich am Verkehr. Und ist damit nicht die einzige Stadt in Rheinland-Pfalz, die gegen zu hohe Stickstoff-Werte in der Atemluft ihrer Bürger kämpft. Seit Jahren überschreitet die gemessene Stickstoff-Belastung in der Luft die zulässigen Grenzwerte.

Mainz droht ein Dieselfahrverbot. Im vergangenen Jahr lag die Schadstoffbelastung im Mittel bei 48 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft. Und das, obwohl die Kommunen gesetzlich verpflichtet sind, den europäischen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft schnellstmöglich einzuhalten. Das Verwaltungsgericht in Mainz hat am 24.10.2018 über eine Klage der Deutschen Umwelthilfe wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Mainzer Luft entschieden:

Die Stadt Mainz muss den Luftreinhalteplan bis spätestens April 2019 ändern. Darin müssen Diesel-Fahrverbote enthalten sein, die wie folgt umzusetzen sind: Sollten die Messungen von Stickstoffdioxid (NO2) in der Stadt den europäischen Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft zum Juni 2019 weiterhin überschreiten, muss Mainz bis zum September 2019 ein Diesel-Fahrverbot erlassen. Warum hat die Deutsche Umwelthilfe gegen die Stadt Mainz geklagt? Jürgen Resch von der Deutschen Umwelthilfe - man traf sich vor Gericht wegen zu hoher Schadstoffwerte in der Mainzer Luft SWR SWR - Mainz hätte in den letzten Jahren einfach zu wenig unternommen, um die Luft in der Stadt zu verbessern.

Mainz habe lange genug Zeit gehabt, um Maßnahmen zu ergreifen.

Das von der Umwelthilfe geforderte Fahrverbot sei nun die wichtigste Maßnahme, um schnell und effektiv die Stickoxid-Belastung zu reduzieren. Welche Maßnahmen hat die Stadt ergriffen, um die Luft sauberer zu halten? In Mainz ist man da anderer Meinung. Oberbürgermeister Michael Ebling meint, die Stadt würde seit Jahren nach und nach einen Katalog mit mehr als 70 einzelnen Maßnahmen umsetzen, um die Stadtluft zu verbessern. SWR SWR - Seit Einführung der EU-Grenzwerte m Jahre 2010 sei die Belastung in Mainz schon um 25 Prozent gesunken. Man ist optimistisch, dass der Grenzwert von 40 Mikrogramm Stickstoffdioxid pro Kubikmeter Luft bis Ende 2019 eingehalten werde.

Als wohl bekannteste Maßnahme gegen schlechte Luft führt die Stadt die Mainzel-Bahn an. Sie wurde zwar schon in den 1970ern geplant, trotzdem zählt die Stadt sie zu den neuen Mitteln gegen schlechte Luft. Der Grund: Die Bahn fährt elektrisch.

Die Stadtbusse werden umgerüstet. 96 Fahrzeuge bekommen Stickoxid-Filter, die den Ausstoß des Abgases um 90 Prozent pro Bus senken. Außerdem werden 23 neue Busse angeschafft, die die Euro-6-Norm erfüllen. Zudem ist der Kauf von Elektro- und Hybridbussen geplant. Auch das Parkleitsystem zählt die Stadt Mainz zu ihren Maßnahmen. Dadurch, dass Autofahrer im Parkhaus zielsicher einen freien Parkplatz anfahren können, wird der sogenannte Such-Verkehr vermieden. Generell hat die Stadt dafür gesorgt, dass der Verkehr durch Ampelschaltungen im Fluss gehalten und beruhigt wird. Auch das bedeutet weniger Abgase. Bei der Stadt Mainz setzt man auf das Rad. Durch Radverleih-Stationen überall im Stadtgebiet soll es für die Menschen attraktiver werden, auf das Auto zu verzichten. Auch den Ausbau des Radwege-Netzes möchte Mainz vorantreiben. SWR SWR - Es gibt auch Kritik an den Maßnahmen. Die wohl wichtigste: Sie kommen zu spät. Seit 2010 weiß man, dass die Grenzwerte nicht eingehalten werden. Wirklich etwas passiert ist seitdem nur wenig. Dabei sind die Ansätze der Stadt Mainz im Grunde gut. Wie effektiv sind diese Maßnahmen? Den Radverkehr stärken und mehr Menschen dazu bringen, das Rad zu benutzen, ist ein richtiger Ansatz. Doch wie fast überall in Deutschland mangelt es auch in Mainz immer noch an Radwegen, die sicher sind für die Radfahrer. Viele bestehende Radwege sind reparaturbedürftig. Neue Radwege sind derzeit nicht im Bau. Die Mainzel-Bahn bringt tatsächlich eine Entlastung, was Stickoxide angeht, denn durch den Einsatz der Bahn spart die Stadt täglich über 160 Fahrten mit Dieselbussen. Der Einbau der Stickoxid-Filter in die Stadtbusse ist schon ein erster Schritt. Das Umrüsten der Busse reicht jedoch allein nicht aus. Es müssten generell mehr Busse fahren, denn den Großteil der Stickoxide verursachen nach wie vor die Pkw. Mainz wird noch eine Weile die Grenzwerte nicht einhalten. Oberbürgermeister Michael Ebling fühlt sich vom Bund im Stich gelassen. Er meint, dass zusätzlich zu den Maßnahmen der Kommunen die Autoindustrie dazu gezwungen werden müsste, an den betreffenden Autos Hardware-Um- und Nachrüstungen vorzunehmen. Fazit Die Maßnahmen, die jetzt von der Stadt Mainz ergriffen werden, sind also ein Schritt in die richtige Richtung. Aber sie wirken nur, wenn wir alle einsehen: Für wirklich saubere Luft müssen wir viel weniger Auto fahren!