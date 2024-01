Reden, wie der Schnabel gewachsen ist

per Mail teilen

Die Dialekte, die in Rheinland-Pfalz gesprochen werden, gehören zur fränkischen Sprachfamilie. Damit enden die Gemeinsamkeiten schon. Oft unterscheiden sie sich schon von einem Ort zum nächsten.

Rheinland-Pfälzischer Dialekt? Fehlanzeige – es gibt in unserem Land viele Mundarten, die sich auch noch stark unterscheiden. Am Rhein hat man oft Schwierigkeiten, das Moselfränkisch zu verstehen, die Vorderpfälzer sprechen anders als die Westpfälzer.

Passend zum 21. Februar, dem Internationalen Tag der Muttersprache, erklärt der Wormser Linguist Dr. Alfred Lameli die in Rheinland-Pfalz vorhandenen Dialekte und Sprachphänomene. Lameli forscht am Forschungszentrum Deutscher Sprachatlas an der Uni Marburg.

Früher konnte man schon Leute aus dem Nachbardorf an ihrer Sprache identifizieren; im Zeitalter des allgegenwärtigen Hochdeutsch schleifen sich die Dialekte oft ab. Aber es gibt sie noch, und wir gehen der Frage nach, welcher Rheinland-Pfälzer was wo spricht.

Jeder Dialekt hat seine Besonderheiten

Welche Mundarten gibt es? Wo verlaufen die Sprachgrenzen? Was gibt es an Besonderheiten? Wir zeigen, welche Spielarten es im Moselfränkischen und im Rheinfränkischen gibt, wo die Sprachgrenze liegt und die ein oder andere Kuriosität - mit Sprachbeispielen aus der Eifel, dem Hunsrück, der Pfalz und dem Westerwald.

Dazu sprechen Rheinland-Pfälzer aus den verschiedensten Landesteilen einen bestimmten Satz in ihrer Mundart aus. Das Ausgangsmaterial für diese Erkenntnisse, der Wenker-Atlas, ist mittlerweile digitalisiert worden und jedermann zugänglich.

Testen Sie ihr Wissen im Mundart-Quiz: