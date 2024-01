Wenn das Traumziel zur Zielscheibe wird

Ein Anschlag im geplanten Urlaubsort! Was tun? Das fragen sich Touristen angesichts von Terror-Bildern aus beliebten Reisezielen. Wann gibt es ein Recht auf kostenlose Stornierung? Darf man auch aufgrund persönlicher Vorbehalte die gebuchte Reise stornieren? Und was kostet das? Wie viel übernimmt die Reiserücktrittsversicherung?

Terror in Tunesien, die politische Krise in Griechenland oder das Erdbeben in Nepal: Es gibt viele Möglichkeiten, warum der geplante Urlaub vom Traum zum Albtraum werden kann. Und dann? Reise stornieren, aber wirklich um jeden Preis? Meistens gilt: Wer rechtzeitig den Rücktritt einreicht, muss am Ende weniger dafür bezahlen.

Stornieren? Geht immer!

Ob mit einem Klick im Internet oder mit einer Unterschrift im Reisebüro: Die Reisebuchung ist ein verbindlicher Vertragsabschluss zwischen Kunde und Veranstalter. Aber wie in fast jedem Vertrag gibt es auch hier eine Ausstiegsklausel. Beide Seiten können jederzeit die Reise stornieren, allerdings aus unterschiedlichen Gründen und mit unterschiedlichen Folgen.

So kann der Reiseveranstalter eine Reise zum Beispiel absagen, wenn eine erforderliche Teilnehmerzahl nicht erreicht wird. Der Reisende kann die Reise jederzeit stornieren, und zwar aus persönlichen oder beruflichen Gründen.

Kostenfaktor? Kommt ganz darauf an ...

Jeder Reiseanbieter hat eine andere Rücktrittspauschale. Meistens sind nach der verbindlichen Buchung Stornokosten zu zahlen. Bis zum dreißigsten Tag vor Reisebeginn liegen die bei etwa 20 Prozent der ursprünglichen Reisekosten. Rückt der Reisebeginn immer näher, steigen auch die Stornokosten auf bis zu 80 Prozent - oder sogar 100 Prozent am Abreisetag.

Versichern? Nicht immer eine sichere Nummer!

Reiserücktrittsversicherungen sind sinnvoll, springen aber nicht in jedem Fall für den Kunden ein. Es ist daher wichtig, in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen genau nachzulesen, was im Falle des Reiserücktritts wirklich erstattet wird. Meistens kommt eine Versicherung nur in ganz bestimmten Fällen für die gesamten Stornokosten auf. Dazu zählen in der Regel: Tod, Unfall, unerwartet schwere Krankheiten, aber auch eine Schwangerschaft, ein plötzlicher großer Schaden am Eigentum - etwa durch einen Brand oder eine Überschwemmungen - oder der Verlust des Arbeitsplatzes.

Generell sollte darauf geachtet werden, dass die Versicherung auch dann greift, wenn so genannte Risikopersonen betroffen sind, damit sind Angehörige, Mitreisende oder Lebenspartner gemeint.

Kostenlose Stornierung? Im Zweifel vor Gericht.

Nicht immer sind sich Kunde und Veranstalter darüber einig, wer wann wie viele Kosten zu tragen hat. Im Fall von "höherer Gewalt" - also Terror, Krieg oder Naturkatastrophen - ist es laut Bundesgesetzbuch zulässig, eine Reise kostenlos zu stornieren. Doch was genau "höhere Gewalt" ist, entscheidet oft die Justiz.

Ein Beispiel war der Terror in Ägypten: 1996 urteilte das Amtsgericht Leverkusen, dass ein Terroranschlag in Ägypten nicht als höhere Gewalt gilt. Einem kostenlosen Reiserücktritt wurde nicht stattgegeben, weil es zuvor schon mehrfach zu Terroranschlägen in Ägypten gekommen war. Anders wurde nach den Anschlägen in den USA entschieden: Das Frankfurter Landgericht gab einer Klägerin Recht, die nach den Anschlägen vom 11. September von ihrer Reise in die Vereinigten Staaten stornofrei zurücktreten wollte. Allerdings räumte das Gericht ein, dass ein einzelner Anschlag nicht zwangsläufig ein Stornierungsgrund sei.