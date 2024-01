Volkskrankheit Diabetes

Diabetes mellitus ist eine chronische Stoffwechselkrankheit, die mittlerweile als Epidemie des 21. Jahrhunderts bezeichnet wird. Denn die Zahl der Zuckerkranken hat sich in den letzten 30 Jahren mehr als verdoppelt: von etwa 150 auf 382 Millionen. Tendenz steigend. Und auch die Zahlen der Kinder und Jugendlichen mit Typ-1 Diabetes steigen: derzeit sind 30.500 unter 20 Jahren betroffen!



Wir erklären, wie sich die Krankheit äußert, wie man sie bekommt und warum sie gefährlich werden kann.

Die Diagnose "Zucker" klingt anfangs harmlos. Diabetes tut nicht weh und nur die wenigsten Betroffenen ahnen, wie gefährlich die Krankheit ist.

Was ist Diabetes?

Bei Diabetes ist der Zuckerstoffwechsel gestört. Das Hormon Insulin spielt dabei die Schlüsselrolle. Es wird in der Bauchspeicheldrüse gebildet und wirkt wie ein Schlüssel für die Zellen, um sie für den Energielieferanten Zucker aufzuschließen. Ein komplexer biochemischer Prozess. Je nachdem wie dieser Stoffwechsel gestört ist, unterscheidet man zwei Typen von Diabetes.

Typ-1-Diabetes

Bei Typ-1 der Krankheit handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit. Das Immunsystem richtet sich dabei gegen die Insulin produzierenden Zellen der Bauchspeicheldrüse und zerstört sie. Dies führt in wenigen Tagen bis Wochen zum Ausbleiben der Insulinproduktion. Der Typ-1 entsteht oft schon im Kindes- und Jugendalter. Patienten müssen ihr Leben lang mehrmals täglich Insulin spritzen, um zu hohe Blutzuckerwerte zu verhindern.

Typ-2-Diabetes

Im Gegensatz zum Typ-1 ist der Typ-2 nicht die Folge eines Insulinmangels, sondern einer Insulinresistenz. Die Zellen sprechen also nicht mehr ausreichend auf das körpereigene Insulin an, so dass das Hormon den Zucker nicht in die Zellen leiten kann. Es kommt zu einem erhöhten Blutzuckerspiegel. Die Bauchspeicheldrüse produziert als Reaktion größere Mengen Insulin. Die Hauptursachen dieses Typs sind erbliche Veranlagung, Übergewicht und Bewegungsmangel. Der Typ-2 entwickelt sich oft erst im fortgeschrittenen Alter.

Mit einer individuell abgestimmten, medikamentösen Therapie, ergänzt durch regelmäßigen Sport und gesunde Ernährung, lässt sich diese Form der Krankheit gut behandeln.

Warum ist Diabetes gefährlich?

Diabetes ist wegen seinen Folgeerkrankungen so gefährlich: Jeden Tag sterben in Deutschland etwa 70 Menschen an dieser Krankheit. Jedes Jahr verursacht Diabetes etwa 40.000 Amputationen, 2.000 Menschen erblinden und 2.000 Menschen müssen sich wegen Nierenversagen einer Dialyse, also einer Reinigung des Blutes, unterziehen.

Diabetes ist aber auch Ursache für Krankheiten, die auf den ersten Blick gar nicht mit ihm in Zusammenhang gebracht werden: Schlaganfall, Nierenversagen oder Herzinfarkt. Ursache sind fast immer verschlossene Gefäße. Experten gehen davon aus, dass von den 6 Millionen Diabetiker allein in Deutschland jeder fünfte nichts von seiner Erkrankung weiß.

Wird die Krankheit jedoch erkannt und gehen die Betroffenen damit diszipliniert um, ist aber ein fast normales Leben möglich.

In Rheinland-Pfalz gibt es ein bundesweit einzigartiges Projekt, dass Erziehern, Lehrern und Schülern helfen soll, die Krankheit besser zu verstehen. So sollen junge Diabetiker besser in den Alltag integriert werden.

Weitere Informationen: Hilfe für Kinder und Jugendliche bei Diabetes mellitus e.V.