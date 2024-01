Gefährlicher Urlaub

Zehn Deutsche sterben bei einem Selbstmordanschlag in Istanbul. Doch schon 2015 gab es mehrere Anschläge auf touristische Ziele weltweit. Wir haben für Sie eine Übersicht zusammengestellt.

Eigentlich wollten die deutschen Touristen in Istanbul nur die Hagia Sofia und die blaue Moschee sehen – doch dann sprengt sich ein Selbstmordattentäter in die Luft.

Zehn von ihnen sterben, sieben Deutsche werden noch zum Teil schwer verletzt in Krankenhäusern behandelt. Immer häufiger werden mittlerweile beliebte Orte für Touristen Ziel eines Terroranschlags. Allein im vergangenen Jahr gab es fast alle zwei Monate Schreckensmeldungen von Bombenattentaten oder Selbstmordanschlägen.

Im April traf es Kenia, bei einem Anschlag kamen in Garisse 148 Menschen ums Leben. Knapp zwei Monate später schießt ein Mann im beliebten tunesischen Ferienort Sousse am Strand auf Touristen. 38 Menschen sterben. Nur wenig später geht in Bangkok eine Motorradbombe hoch: Zwanzig Personen lassen bei dem Anschlag in der thailändischen Hauptstadt ihr Leben, 120 weitere werden verletzt.

Fast 500 Terror-Opfer

Im Oktober stürzt dann ein russisches Passagierflugzeug über der ägyptischen Halbinsel Sinai ab. Die Terrormiliz "Islamischer Staat" bekennt sich dazu, eine Bombe an Bord gezündet zu haben. Alle Insassen kommen ums Leben. Und - als trauriger Höhepunkt eines mehr als unsicheren Jahres - geschieht im November in Paris gleich an mehreren Orten zum teil furchtbare Attentate: Die Anschläge unter anderem auf das "Stade de France", den Konzertsaal "Bataclan" und mehrere Bars und Cafés kosten insgesamt 130 Menschen das Leben. Insgesamt fielen allein diesen Terroranschlägen also fast 500 Menschen zum Opfer. Und nun das Attentat in Istanbul. Es ist wahrscheinlich, dass dies nicht der letzte Terroranschlag in diesem Jahr gewesen sein wird.